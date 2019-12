Giorgio Ambrosoli - Il prezzo del coraggio | la docu-fiction stasera su Rai1!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)su Rai1 arriva Alessio Boni nei panni diin Ildel, il-film di Alessandro Celli sull'eroe borghese ucciso l'11 luglio 1979.su Rai1 in prima serata arriva- Ildel, unaoriginale prodotta da Stand by me in collaborazione con Raiper raccontare alle nuove generazioni la storia esemplare di un uomo che amava la sua famiglia e il suo lavoro e che credeva nel significato della responsabilità e della legalità fino a metterle al di sopra della sua stessa sicurezza. A quarant'anni dall'assassinio dell'eroe borghese, arriva una narrazione che unisce l'impatto emotivo della ricostruzione in- affidata all'interpretazione degli attori Alessio Boni (), Dajana Roncione (Annalori), Claudio Castrogiovanni (Silvio Novembre), ...

