Giancarlo Tulliani e la casa di Montecarlo | nuovo arresto per il cognato di Gianfranco

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Unmandato dipende sulla testa di, sempre per l'accusa di riciclaggio, contestata in concorso con il padre Sergio, la sorella Elisabetta e ilFini. Dopo che il 17 aprile è entrato in vigore il trattato di cooperazione tra Italia ed Emirati Arabi,

News1English : Giancarlo Tulliani and the Montecarlo house: new arrest for Gianfranco Fini's brother-in-law - Italia_Notizie : Nuova richiesta di estradizione per Giancarlo Tulliani, ma lui resta a Dubai - GiovanniCalcara : Giancarlo Tulliani e la casa di Montecarlo. Nuovo arresto per il cognato di Fini -