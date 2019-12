Gazzetta | De Laurentiis non ha cambiato idea sulle multe

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Non c’è stata l’apertura di De. Ieri sera il Napoli si è riunito per la cena di Natale da D’Angelo. Tutti si aspettavano un discorso del presidente che fosse quasi un’amnistia dopo l’ammutinamento del 5 novembre. Invece non è accaduto niente. Ladello Sport scrive: Natale si può dare di più, si dovrebbe essere più buoni. Insomma, talvolta ci si può illudere che certi errori vengano perdonati proprio in prossimità di queste festività. Talvolta, appunto, e non è detto che ciò avvenga. Perché Aurelio Des’è sciolto a metà, ha incontrato la squadra per la cena di Natale, ma non harispetto alla decisione presa sulla vicenda ammutinamento Certo, un piccolo passo in avanti c’è stato, scrive la rosea, quando il presidente ha detto alla squadra che il brutto tempo è passato, Ci sono in gioco, però, 2,5 ...

