Durate! Il discorso di Mattarella è l’altra faccia della fragilità del governo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) ‘O presepe, più di tanto, non gli piace. Si intuisce dalla freddezza con cui porge al Conte-bis il saluto natalizio, a mo’ di telegramma: “Esprimo gli auguri aldi recente costruzione per la sua attività”. Punto. Però si capisce che per Sergiol’auspicio è che duri, perché l’alternativa è peggio, anche se non viene neanche evocata. L’arbitro, si sa, è dei più rigorosi, non avvezzo a brandire spettri o a provocare allarmi. È un po’ questo il senso del tradizionalealle Alte Cariche dello Stato: un invito ad andare avanti, a durare. Il che, fughiamo subito il dubbio, non significa “tirare a campare”, arrocco al potere fino a se stesso per paura di perderlo. Semmai l’opposto. La ricerca del “come” andare avanti, di una ...

