Difensore civico Ue | l’Europarlamento rielegge l’irlandese O’Reilly Il candidato di Lega

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Niente da fare per Giuseppe Fortunato. Ildi Fratelli d’Italia enon è riuscito a farsi eleggere mediatore europeo. Per l’incarico che in Ue corrisponde all’Europarlamento ha scelto di confermare Emily O’Reilly, giornalista irlandese, negli ultimi cinque anni alla guida dell’istituzione che indaga sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione negli organismi dell’Ue. A sostenere O’Reilly anche i deputati del Movimento 5 stelle e i dem Massimiliano Smeriglio e Alessandra Moretti. “Le sue indagini sulla mancanza di trasparenza dei lavori del Consiglio, sulle tante raccomandazioni per garantire pieno accesso ai documenti da parte dei cittadini, sul caso Selmayr nominato segretario generale della Commissione europea direttamente da Juncker in palese violazione delle procedure di buona amministrazione hanno dimostrato ...

