CONGEDO DI MATERNITÀ Il piano complementare per aiutare le donne al lavoro

L'Inps dà l'ok per l'intero CONGEDO di maternità dopo il parto : Le donne che vorranno lavorare fino al nono mese di gravidanza e prendere il congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi “esclusivamente dopo il parto” potranno fare domanda all’Inps prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto. Lo chiarisce l’Inps in una circolare sulla norma della legge di Bilancio per il 2019 che prevede la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza e di ...