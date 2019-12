Uomini e Donne | Tina Cipollari esagera | “Str*** | falsa di m***!” Maria De Filippi

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Scintille nell’ultima puntata del trono classico di, con unascatenatissima. Al punto cheDeè stata costretta a intervenire per placarla e chiedere scusa per tutti quegli insulti. La puntata in questione è quella in cui Veronica Burchielli ha fatto la sua scelta. Ha avuto un percorso breve e molto travagliato da quando si è seduta sul trono. Era approdata atempo fa come corteggiatrice di Alessandro Zarino e la loro conoscenza sembrava andare a gonfie vele. Ma quando lui l’ha sorpresa con una scelta precoce, lei ha manifestato tutti i suoi dubbi e gli ha detto di no. Salita sul trono dietro proposta di, Veronica ha trascorso tre settimane conoscendo i suoi nuovi corteggiatori ma all’improvviso si è resa conto che il suo cuore era ormai stato rapito da Alessandro ed è solo con lui che vuole stare. (Continua dopo la ...

fattoquotidiano : Carfagna: “La politica è dominata da uomini aggressivi col pennacchio. È arrivato il momento delle donne”. Stoccata… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Obama: “Le donne leader sono migliori degli uomini” [dalla nostra inviata ANNA LOMBARDI] - lauraboldrini : Ce l’abbiamo fatta, finalmente le atlete diventano professioniste! Un altro passo è compiuto. Adesso avanti con l… -