Russiagate | il pg della Cassazione | “Confermare il sequestro di cellulari e documenti a

(Di martedì 17 dicembre 2019), attesa per la decisione sul ricorso di Savoini alla. Il pg: “Confermare ildi”. ROMA – Russigate, attesa per la decisione sul ricorso di Savoini alla. I legali dell’ex portavoce di Matteo Salvini hanno avanzato la richiesta di cancellare ildeie deidell’ex indagato. Idea diversa, invece, da parte del procuratore generaleCorte Suprema che ha ribadito la necessità di confermare la requisizioni degli oggetti personali dell’uomo vicino al leaderLega per andare avanti nell’indagine. La sentenza definitiva dovrebbe arrivare tra stasera (martedì 17 dicembre 2019) o al massimo la mattina di domani. La decisione del Riesame Il ricorso inè arrivato dopo la decisione del Tribunale del Riesame. In quel caso i giudici ...

