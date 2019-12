Positiva all’HIV dopo alcuni esperimenti in laboratorio: fa causa a 2 atenei (Di martedì 17 dicembre 2019) Una giovane donna avrebbe intentato una causa contro 2 università, una italiana e una europea, chiedendo un risarcimento milionario. La donna sarebbe risultata Positiva all’HIV e, anche se non ci sarebbe ancora alcuna correlazione accertata tra le 2 cose, la scoperta sarebbe avvenuta dopo che la giovane avrebbe condotto alcuni esperimenti manipolando dei pezzi del virus nel laboratorio di un ateneo estero in cui stava studiando per la propria tesi di laurea. Una storia terribile che lei stessa, coperta da anonimato, ha raccontato al Corriere della sera Scopre di essere Positiva all’HIV A raccontare questa terribile vicenda è stata proprio la giovane donna che ha contratto suo malgrado l’HIV. La terribile verità sarebbe venuta a galla dopo essersi sottoposta ad un banale prelievo per donare il sangue. dopo che essere stata informata di essere risultata sieroPositiva, il suo ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Positiva all’HIV