PlayStation 4 | il DualShock 4 si arricchisce con un nuovo componente aggiuntivo | ovvero

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sony ha recentemente presentato uno stranoper il controller4. Chiamato semplicemente "Back Button Attachment", questa nuova estensione si attacca alla parte posteriore del controller ed in sostanza è una piccola unità che aggiunge due pulsanti extra.Il design ricorda molto le levette posteriori presenti all'interno del controller Xbox Elite. Tra le due levette si trova uno schermo OLED che mostra quali pulsanti sono stati assegnati ad un comando. La loro mappatura consentirà ben 16 diverse azioni, inoltre è presente un jack da 3,5 mm utile per agganciare delle cuffie audio.L'elegante Back Button Attachment sarà disponibile a partire dal 23 gennaio in America ad un prezzo di 30 dollari, mentre in Europa arriverà il 14 febbraio ed avrà un costo di circa 30 euro.Leggi altro...

