Per abbassare il colesterolo “cattivo” LDL basta mangiare un frutto particolare per 8

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Se tutti conoscono il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno“, pochi sanno che perile ridurre il rischio cardiovascolare le mele daquotidianamente sono due. Lo dimostra uno studio britannico, pubblicato sull”American Journal of Clinical Nutrition’, dal quale emerge che quando i livelli disalgono, per ridurli bisogna consumare due mele al giorno per 8 settimane di seguito. Lo studio, condotto dall’università di Reading, in Gran Bretagna, su circa 40 pazienti di età compresa fra 20 e 69 anni, ha evidenziato che le persone che soffrivano di una leggera ipercolesterolemia potevanodel 4% i loro livelli diLdl, quello ‘cattivo‘, mangiando due frutti al giorno per i due mesi successivi la rilevazione. In, per questo studio, i ricercatori hanno scelto le ...

LegaSalvini : #Borgonzoni: “I flussi migratori senza regole sono utilizzate da gente senza scrupoli per sfruttare e abbassare il… - Capezzone : Segnalare con garbo al presidente #Mattarella che il percorso più ragionevole è quello inverso. E cioè: bisogna abb… - MSF_ITALIA : Non vogliamo più veder morire un nostro paziente perché un farmaco salva-vita costa troppo. Insieme possiamo convin… -