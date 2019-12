Luca Sacchi | intercettato Valerio Del Grosso | “Glieli levo tutti e settanta”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Le intercettazioni disposte per risolvere il caso di omicidio distanno dando i loro frutti. È stata divulgata una telefonata traDele Marcello De Propris, nella quale parlerebbero della pistola e dei 70mila euro da rubare al gruppo di giovani. L’intercettazione diDelOgni nuovo elemento del caso si innesta in un quadro ora decisamente definito. Ci sono ancora misteri attorno alla morte del 24enne romano, ma grazie anche alla testimonianza di Domenico Munoz la verità sta emergendo sempre più. A dar man forte alle parole dell’amico di, che avrebbe parlato temendo un accusa di favoreggiamento, ci sono ora le intercettazioni dei cellulari dei principali sospettati. Il Giornale Radio Rai ha divulgato in esclusiva una delle numerose telefonate fatte quel giorno daDel, in carcere e reo confesso di aver ucciso...

