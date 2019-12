Il ritorno del Nano Bianco! L’Emblema della Games Workshop torna Techpriest

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tutti coloro che giocano Warhammer o semplicemente conosco l’incredibile mondo, non potrà dirvi che la casa editrice di Nottingham è rappresentata da un personaggio estremamente caratteristico e carismatico, così famoso da dare il nome alla rivista ufficialeGW, ovvero White Dwarf. Chi conosce questo mondo avrà capito di chi parlo, ovvero del celebre e fantastico Grombrindal, ilBianco. Personaggio mitologico che si perde nella notte dei tempi, Grombrindal rappresenta lo spirito stessoGW, essendo l’unico personaggio praticamente presente in tutte le ambientazioni dei vari giochi , con la sua carica e le sue urla selvagge, che ispirano forza nei suoi alleati e terrore nei nemici. Saltuariamente, la GW rilascia delle edizioni limitate delle miniature di questo eroico, ogni volta con una nuova forma diversa e questa volta il simpatico ...

TicketOneIT : Ermal Meta a sorpresa annuncia 7 date nei principali Palasport Italiani per la primavera del 2021! Questi attesissi… - NintendoItalia : Travis Touchdown, assassino extraordinaire, fa il suo ritorno a Santa Destroy in No More Heroes 3, in arrivo per… - capuanogio : La programmazione tv su #Sky e #Dazn fino alla 2^ giornata del girone di ritorno della #SerieA -