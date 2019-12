Cosa contiene la legge di bilancio

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Con 166 voti favorevoli e 128 contrari è stato approvato dal Senato il maxi-emendamento alladi, cioè tutte le misure che regolamentano la spesa dei soldi pubblici in Italia. La palla passa ora alla Camera ma, considerata la ristrettezza dei tempi, è molto probabile che il testo non sarà toccato onde evitare di incorrere nell’esercizio provvisorio di. Il disegno di(Ddl) originale era stato approvato lo scorso 15 ottobre dal consiglio dei ministri “salvo intese” e ha subito un iter parlamentare con discussioni, divisioni e molteplici novità introdotte, che cerchiamo adesso di capire nel dettaglio. Le nuove politiche fiscali La manovra prevede la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per il 2020 e parziale dal 2021, ovvero quegli aumenti programmati delle aliquote Iva e delle accise in specifiche ...

