Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ladelfemminile di sciha visto andare in archivio il gigante sulle nevi di Courchevel (Francia): queste le graduatorie dopo la gara odierna, con, vittoriosa in terra transalpina,e in vetta di quella di specialità nel gigante. In grande spolvero la valdostana.DELFEMMINILE SCI1 SHIFFRIN Mikaela USA 546 2ITA 381 3 REBENSBURG Viktoria GER 311 4 VLHOVA Petra SVK 288 5 SUTER Corinne SUI 225SUPER-GDELFEMMINILE SCI1 REBENSBURG Viktoria GER 126 2ITA 116 3 GOGGIA Sofia ITA 100 4 SUTER Corinne SUI 100 5 DELAGO Nicol ITA 87SLALOMDELFEMMINILE SCI1 SHIFFRIN Mikaela USA 200 2 SWENN LAON Anna SWE 110 3 HAVER-LOESETH Nina NOR 90 4 VLHOVA Petra SVK 80 4 ...

OA_Sport : Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020: Federica Brignone seconda nella generale e prima in quella di giga… - Rickyrickyric89 : RT @M_P_8: Ma rendiamoci conto..poi ci stupiamo lazie terza in classifica..supercoppa italiana con arbitro di casa..coppa Italia contro la… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: -