Capi d’abbigliamento “pezzotti” venduti via Facebook | maxi-sequestro a Monteforte Irpino

(Di martedì 17 dicembre 2019)did'abbigliamento falsi a, nell'Avellinese. Venivano prodotti in un laboratorio abusivo, all'interno di un edificio residenziale. La merce, abilmente contraffatta, veniva poi rivenduta in tutta Italia dopo aver raccolto gli ordini via social network e ricevuto i soldi su una prepagata.

