Zalone | Heather Parisi contro l’ “immigrato” | «Solo luoghi comuni | niente di ironico»

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Checcotorna con il suo quinto film, in uscita nelle sale il primo gennaio 2020. E per l’occasione il comico pugliese ha rilasciato l’immigrato, la canzone che fa da colonna sonora alla sua prima pellicola da regista: Tolo Tolo. Nel video Checcoè alle prese con un immigrato onnipresente che lo perseguita di continuo nel tentativo di farsi dare una monetina: «All’uscita del supermercato ti ho incontrato; al distributore di benzina, monetina; al semaforo sul parabrezza, c’è una mano nera con la pezza», canta. Come tutte le sue pellicole,usa un’ironia graffiante e volutamente ignorante come specchio dell’Italia di oggi. Il film si concentra sul fenomeno dell’immigrazione e sulla sua percezione da parte dell’italiano medio. Ma la canzone ha già scatenato molte polemiche tra chi condivide l’ironia e chi la ...

angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Checco Zalone, Heather Parisi: 'Il suo video mette a disagio' - Adnkronos : Checco Zalone, Heather Parisi: 'Il suo video mette a disagio' - effemme1 : @heather_parisi Heather tieni presente che stiamo parlando di Zalone mica di Alberto Sordi, il livello ahimè è quel… -