Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’importo medio della mensilità aggiuntiva sarà pari a 956 euro, con una ampia forbice: chi è insoprattutto - riceverà in busta paga circa 529 euro netti, mentre chi è fullcirca 1.192 euro netti

fisco24_info : Tredicesime: in arrivo 12,5 miliardi. Donne penalizzate dal part time: L’importo medio della mensilità aggiuntiva s… - ZenatiDavide : #Italia Tredicesime: in arrivo 12,5 miliardi. Donne penalizzate dal part time: L’importo medio della mensilità aggi… - 24notizieItalia : Tredicesime: in arrivo 12,5 miliardi. Donne penalizzate dal part time -