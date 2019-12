Terra dei Fuochi | Petrosino rivendica la paternità della ricerca choc

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lasui metalli pesanti presenti nel sangue dei malati oncologici residenti nel territoriodeicontinua a far discutere. In una nota inviata alla nostra redazione il dottore Vincenzo, specialista in Chirurgia Oncologica,ladello studio. “Un lavoro che è stato anche pubblicato su importanti riviste scientifiche”, spiega. Sul sito web del dottore (vincenzo.it) è possibile leggere un ampio resoconto. Ladirisale al 2016, quando viene presentata al 103° Congresso del SIO a Roma. “Abbiamo sottoposto ad analisi di 12 Policlorobifenili nel sangue e di 13 metalli pesanti nel sangue e nel capello. (Piombo, Arsenico, Mercurio, Rame, Cadmio, Nichel, Zinco, Cromo, Stronzio, Bario, Alluminio, Selenio, Antimonio e Litio), un gruppo di 67 volontari affetti da patologie neoplastiche, ...

