Sorteggi Europa League | le avversarie di Inter e Roma | pregi e difetti di Ludogorets e

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– Sono andati in scena idei sedicesimi di finale di. L’urna di Nyon ha decretato gli accoppiamenti per la fase successiva del torneo e per le italiane rimaste si entra nel vivo del torneo.possono giocarsela senza dubbio per la vittoria finale, sono tra le squadre favorite grazie anche ad uno molto favorevole. I nerazzurri trovano sul proprio cammino i bulgari del, mentre la compagine capitolina dovrà vedersela con i belgi del Gent.Il gruppo di Antonio Conte ha dalla sua parte tutti i favori del pronostico, almeno sulla carta ha grandi possibilità di superare il turno. Ilcomunque è una squadra da non sottovalutare: comanda il campionato in Bulgaria, gioca un calcio propositivo e votato all’attacco. Claudiu Keseru e Jody Lukoki sono le stelle della ...

Gazzetta_it : #UCLdraw e #UELdraw I sorteggi di Champions League e di Europa LEague con le avversarie di @juventusfc… - sowmyasofia : Sorteggi Europa League: il quadro completo dei sedicesimi - Boboj29 : Scusatemi , ho visto in diretta i sorteggi Champions ,non ho visto i sorteggi dell'Europa League , qualcuno mi puo'… -