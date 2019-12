Serraj vola da Erdogan (Di lunedì 16 dicembre 2019) Nuovo incontro, ancora a porte chiuse, tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ed il premier libico Fayez Al Sarraj. Scenario del bilaterale questa volta è stato Istanbul, in cui il primo ministro del governo di Tripoli si è recato di ritorno da Doha, dopo aver partecipato ad un forum organizzato dal Qatar. L’incontro tra Erdogan ed Al Sarraj ha generato non pochi sospetti a livello internazionale, specie dopo l’accordo di inizio mese tra Ankara e Tripoli sui confini marittimi. Turchia sempre più presente in Libia Il memorandum d’intesa tra Turchia e Libia ha scosso e non poco gli equilibri nel Mediterraneo orientale. Soprattutto perché negli accordi voluti da Erdogan, c’è spazio per la ridefinizione dei confini marittimi tra i due paesi. In particolare, è stato previsto un confine tra le Zee, le Zone Economiche Esclusive della Libia e della Turchia. Una ...

Leggi la notizia su it.insideover

