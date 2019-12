Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Momenti di grandissima paura questa mattina in Galleriadove unoè andato ina seguito di un incidente stradale. Il tutto è avvenuto poco dopo le 8.30 in direzione Stadio Olimpico e stando alle prime informazioni la causa del sinistro sarebbe stata una macchia oleosa a terra. Proprio a causa dell’asfalto viscido, infatti, si sono innescati una serie di incidenti a catena all’interno del. Diversi i veicoli coinvolti, motivo per il quale i soccorritori hanno reputato necessario chiudere gli accessi alla galleria.inUna macchina di olio o carburante sull’asfalto ha mandato in tilt la circolazione dei veicoli all’interno della galleriaXXII a causa di una serie di incidenti a catena. I conducenti dei mezzi ne hanno perso il controllo andando fuori strada: i conducenti di tresono stati ...

notizieit : Scooter in fiamme a #Roma: chiuso tunnel Giovanni XXIII - Notiziedi_it : Incidente in Galleria Giovanni XXIII: scooter in fiamme e tunnel chiuso - italiaserait : Chiusa la Galleria Giovanni XXIII a Roma: incidente e scooter in fiamme il motivo -