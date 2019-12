Riprende a buoni ritmi EMUI 10 su Huawei P30 Lite | un segnale sui problemi risolti

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono interessanti e rilevanti le novità emerse proprio in queste ore per gli utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare unP30. Stavolta non si parla tanto di offerte dedicate ai potenziali acquirenti dello smartphone, quanto di un altro delicato argomento, come il rilascio dell'aggiornamento con10. La patch B150, dopo lo stop delle ultime due settimane, viene infatti segnalata nuovamente in distribuzione stando a quanto raccolto oggi 16 dicembre. Le ultime su10 perP30oggi 16 dicembre Quali sono le informazioni in nostro possesso per quanto riguarda la disponibilità di10 perP30? Poco più di una settimana fa, condividendo coi nostri lettori un punto della situazione, avevo fatto presente che tutto sommato ci si poteva ritenere soddisfatti dell'impatto che l'aggiornamento aveva avuto sul modello. Tutto ciò, però, ...

