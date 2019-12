Pago al GF Vip | la reazione di Elga Enardu spiazza tutti E scoppia la bufera

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È più che ufficiale:è uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Dopo la sfortunata esperienza a Temptation Island Vip, che ha portato alla fine della storia d’amore del cantante con Serenadopo quasi 7 anni d’amore,riparte dal reality di Canale 5. Lo ha reso noto durante la sua ospitata a Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 14 dicembre. “Ne ho veramente bisogno – ha spiegato a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 – Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere”.ha naturalmente parlato anche della ex tronista di UeD e, tra le lacrime, confessato di essere provare ancora un forte sentimento per lei: “Io sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro”. ...

