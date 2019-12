Matteo Salvini a Bari | bagno di applausi per il leader leghista

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019)è arrivato nella città dicon una grandissima accoglienza: undi folla si era riunito per il. Oltre 2500 sostenitori sono arrivati da tutta la Puglia e hanno riempito lo Spazio 7 della Fiera del Levante. Inoltre, dalla provincia pugliese ilnon ha annunciato il candidato alle elezioni regionali ma ha ribadito che “lo sceglieremo insieme”. Tuttavia,auspica che il centrodestra possa affermarsi nella regione e sbaragliare le forze di maggioranza al governo., grande accoglienza perSulle note della canzone “Vincerò” di Pavarotti,fa il suo ingresso in undiallo Spazio 7 della fiera di. Selfie, urla e tanto calore per ildel Carroccio che fa la sua sfilata seguito dalle telecamere e dagli smartphone. Tra, bandiere e acclamazioni il ...

LegaSalvini : GIUSEPPE CONTE, ALTRA CADUTA DI STILE. FOTO E SORRISI COL LIBRO CHE OFFENDE MATTEO SALVINI - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI TORNA A BARI QUESTA DOMENICA ++ ??Il Capitano sarà a Bari, domenica 15 dicembre, dalle ore 18, pr… - LegaSalvini : ++ STASERA MATTEO SALVINI SU LA7 ++ Appuntamento alle ore 20:35! -