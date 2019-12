In Nigeria, l’omosessualità è reato: in 47 a processo (Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono finiti a processo per avere elargito «manifestazioni pubbliche di affetto» nei confronti di altri uomini: 47 Nigeriani rischiano dieci anni di carcere, che è la pena stabilita dalla legge anti omosessualità firmata nel 2014 dall’ex presidente Goodluck Jonathan. Gli uomini processati sono fra i 57 arrestati in un raid della polizia in un hotel nel quartiere di Egbeda, nella capitale commerciale, Lagos, nel 2018. Il mese scorso, in un’udienza, si erano dichiarati innocenti. «Nessun caso era finito davanti a un giudice, prima d’ora. Dobbiamo stabilire che le persone hanno il diritto di frequentarsi: questo non dovrebbe essere un crimine in alcun Paese», ha spiegato Xeenarh Mohammed, direttore esecutivo dell’Initiative for Equal Rights. Invece, l’omosessualità è illegale nella maggior parte dei Paesi africani: in molti casi, i gay rischiano la condanna all’ergastolo o alla pena ...

