Il ds del Barcellona | “Per il Napoli non sarà semplice | ma a volte esistono i miracoli”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sul sorteggio che ha accoppiato ile ilagli ottavi di Champions è intervenuto anche Ariedo Braida. Il direttore sportivo delha parlato a Radio Kiss Kiss. “Nessuna squadra è imbattibile. Per ilnon, ma nel calcio tutto è possibile. Ai miracoli. Ilè una buona squadra, in questo momento non al massimo, ma asi può essere stimolati dal fatto di sfidare una squadra con questo blasone, con Messi. Ilè una squadra con Messi e un’altra senza Messi, un giocatore straordinario.una gioia vederlo per i tifosi del. Non si sa mai come finiscono le partite, si comincia sempre dallo 0-0. Auguro buona fortuna al”. Su Messi al San Paolo: “Quando si parla di campioni… Nel calcio ci devono essere questi giocatori, perché fanno innamorare i tifosi del calcio. ...

