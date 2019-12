Grecia ‘game over’ | “raggiunto limite” nell’accoglienza rifugiati Appello all’Ue

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il governo greco ha annunciato di aver "raggiunto il limite" nell'accoglienza dei, quindi di non essere piu' in grado di far fronte da solo ad un flusso inarrestabile, chiedendo all'Ue una "condivisione di responsabilita'". Ad oggi sono almeno 40 mila i migranti richiedenti asilo di ogni eta' - di cui almeno 5 mila minori non accompagnati - ammassati nei campi di 5 isole e a questi se ne aggiungono altri 50 mila in altri siti della. Lo riferisce l'emittente Bbc precisando che lo scorso settembre gli arrivi sono stati 10.551, il record mensile mai registrato. Per far fronte all'emergenza il governo di centro destra del premier Kyriakos Mitsotakis guarda in direzione di Bruxelles e degli altri paesi in prima linea, in cerca di "prove di maggiore solidarieta'".Nonostante gli sforzi delle autorita' greche per decongestionare le isole di Samos, Lesbo, Chios, Kos e Leros, ...

