È ora di parlare di Baby Yoda

Leggi la notizia su ilpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Probabilmente vi sarete imbattuti in lui anche senza aver mai visto "The Mandalorian", la serie di Star Wars in cui ha un ruolo centrale

matteorenzi : Ho imparato a mie spese che si può parlare male di tutti ma non di #Bankitalia. C’è un comandamento implicito in re… - Onorevole2 : @ValeriaBalestri @GiorgiaMeloni Scusa tu chi saresti? Mai sentito parlare di te! Storica di cosa? Sei il nulla Vale… - paoloigna1 : ora @MPanarari per parlare di #sardine e della loro evoluzione a @tagadala7 #tagadala7 #tagada -