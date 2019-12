Damasco pronta a entrare nella Nuova Via della Seta (Di lunedì 16 dicembre 2019) I giocatori d’azzardo più accaniti sanno bene che ogni scommessa porta con sé un certo fattore di rischio. Questo vale anche nel caso della Cina, che negli ultimi anni ha “puntato” su una serie di Paesi osteggiati o abbandonati dagli Stati Uniti per portare avanti il proprio disegno geopolitico. L’Iran, numerosi Stati dell’America Latina e dell’Africa, la Corea del Nord e, in ultima battuta, la Siria. A dire il vero, negli anni passati, Pechino aveva già fatto capire di essere interessata a portare Damasco sotto la propria ala protettrice, ma in parte per una guerra civile ancora in corso e in parte per il ruolo predominante della Russia in quella regione, il Dragone è sempre stato impossibilitato a procedere oltre. Oggi la situazione è cambiata. I rapporti sino-russi hanno subito una netta distensione e le tensioni siriane sono ormai relegate solo in alcune aree. Questo significa che ...

