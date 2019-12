Boni è Giorgio Ambrosoli | un esempio | non voleva essere un eroe

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma 16 dic. (askanews) – A quarant’anni dall’assassinio dell’borghese il 18 dicembre in prima serata su Rai1 arriva la docu-fiction “– Il prezzo del coraggio”. Protagonista Alessio, accanto a Dajana Roncione, Claudio Castrogiovanni, Fabrizio Ferracane in una produzione che racconta la storia di un uomo che credeva nel significato della responsabilità e della legalità fino a metterlo al di sopra della propria sicurezza. Il racconto diretto da Alessandro Celli si concentra sugli anni cruciali della vicenda, dal settembre del 1974 fino all’uccisione l’11 luglio 1979, periodo in cuifu commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. “Si mette a fare i calcoli e scopre delle magagne, e non si tira indietro. Spiattella tutto nero su bianco: miliradi allo Ior, ...

