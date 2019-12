Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sul Corriere dello Sport, Roberto Perrone si sofferma sulladel Napoli al San Paolo contro il Parma e anche sulla sfortuna legata agli esoneri di Gattuso in panchina. Anche su quella del Milan, il 3 dicembre 2017, subì il pareggio del Benevento al 95’, con la rete del portiere Brignoli. Ma forse èche l’esperienza di Gattuso al Napoli sia partita con una, scrive. “spazzare via le solite litanie dei celebratori dell’allegria (di naufragi) dell’esonero che è sempre decisione difficile e dolorosa, incerta, soprattutto, ma viene accompagnata da una sorta di contentezza, come se fosse un nuovo amore”. C’è poco da divertirsi, invece, “E infatti la differenza non c’è, il Napoli gioca contro se stesso e la sua storia dal 19 ottobre”. Unatutti “unache l’ilarità ritrovata nelversione ...

realwarriale2 : RT @napolista: CorSport: meglio la sconfitta. La vittoria avrebbe potuto illudere che il torello di #Gattuso bastasse Meglio spazzare via… - napolista : CorSport: meglio la sconfitta. La vittoria avrebbe potuto illudere che il torello di #Gattuso bastasse Meglio spaz… - PignatelliDavid : @Alex_Cavasinni @CorSport Ora scopriamo che, pare,la mail da cui r ststa invista sta mail,non esista..o meglio non… -