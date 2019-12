Cop25 | per ora è un fallimento | rischia di saltare l’accordo sul clima dei Paesi Onu

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019). Il secondo giorno extra ha il presagio delcon sé: lacilena organizzata a Madrid è durata due settimane. Anzi, sarebbe dovuta durare due settimane: oggi, domenica 15 dicembre è iniziato il secondo tempo supplementare per cercare di strappare un accordo che era atteso per venerdì. Ma le posizioni dei quasi 200partecipanti sono troppo distanti e anche oggi il rischio di non concludere nulla è più che una semplice ipotesi. A corroborare questo presentimento, l’attivista Alden Meyer della Union of Concerned Scientists. «Sono stato presente ai negoziati sulsin dalla loro istituzione nel 1991 – ha dichiarato Meyer -, ma non ho mai visto come qui a Madrid un totale scollamento tra le richieste degli scienziati e delle persone di tutto il mondo e quello che i negoziatori stanno cercando di ottenere». In extremis Nella tarda ...

