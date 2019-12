Basket femminile | Serie A1 2019-2020 | Schio batte in rimonta la Geas | crolla Broni

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019) La decima giornata del girone d’andata dellaA1disi è disputata quest’oggi e la vittoria più importante è sicuramente quella diche espugna il campo dellaSesto San Giovanni. Dopo aver sofferto per tutto il primo tempo, chiuso in svantaggio per 40-27, le leader della classifica hanno piazzato un parziale di 22-10 nell’ultima frazione per imporsi per 69-64 e tenere alle proprie spalle, seppur con una partita in più, Ragusa. Le siciliane, infatti, si sono imposte nell’anticipo di ieri per 79-64 sul campo del San Martino di Lupari. Nella parte alta della classifica è andato in scena uno scontro diretto tra Lucca e Venezia. Bel successo per le ospiti che fin dal primo quarto hanno messo a segno un break che poi hanno difeso fino al fifinale che ha decretato il 72-88 finale, con le padrone di casa cui non sono bastati i 22 punti ...

Isolasport : Il Cus Cagliari soffre ma vince in rimonta contro Viterbo, la Virtus batte la High School Roma - GrossetoSport : New post (Basket serie B femminile, la Gea cresce ma il Pontedera è troppo forte (64-38)) has been published on Gro… - BasketMarche : Una straordinaria Gonzales guida la Thunder Matelica-Fabriano alla vittoria contro il Rimini Happy Basket - Serie B… -