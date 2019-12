Zingaretti voleva fare con Salvini quel che Corbyn faceva con Johnson E ora?

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 dicembre 2019) Roma. Da venerato modello a solito stronzo, parafrasando Arbasino, il passo è breve. E infatti per la sinistra italiana Jeremyha già fatto la fine di Tsipras, scoperto e presto accantonato, ultimo dei tanti Zapatero e Pablo Iglesias, esorcismi contro l’inadeguatezza e la fragilità delle idee

