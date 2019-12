Valle d’Aosta | si dimette Antonio Fosson Salvini | “Serve aria nuova e pulita”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 14 dicembre 2019), presidente della Regioned’Aosta, ha presentato le sue dimissioni. Indagato per scambio elettorale politico mafioso, il governatore lascerà il suo incarico nonostante si dichiari estraneo ai fatti. Il presidente della Regioned’Aosta,, ha annunciato le sue dimissioni: a comunicarlo è stato lo stesso governatore, durante una riunione straordindi … L'articolod’Aosta, si: “Servee pulita” proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : Serve aria nuova e pulita, la Valle d’Aosta merita un futuro diverso e non inquinato. Noi siamo pronti a liberarla… - petergomezblog : ‘Ndrangheta, il presidente della Valle d’Aosta Antonio Fosson è indagato per voto di scambio con alcuni assessori e… - Agenzia_Ansa : #Ndrangheta: voto di scambio, indagato presidente della Valle d'Aosta. Antonio Fosson coinvolto in inchiesta su ele… -