Serie A Domenica 15 dicembre le partite in tv e in streaming

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 14 dicembre 2019)A sedicesima giornata le15 e lunedì 16in tv e inJuventus e Milan alle 15, Roma – Spal alle 18, Fiorentina – Inter alle 20:45 e lunedì sera Cagliari – Lazio Proseguela sedicesima giornata diA che si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Cagliari e Lazio. Alle 12:30 la giornata si apre con Verona – Torino su DAZN, mentre alle 15 trecon Juventus – Udinese e Milan – Sassuolo su Sky e Bologna – Atalanta su DAZN con i bergamaschi che devono superare la sbornia del passaggio agli ottavi di Champions League. Alle 18 la Roma affronta in casa la Spal decisa a superare il deludente secondo posto nel facile girone di Europa League, mentre alle 20:45 l’interessante sfida tra Inter e Fiorentina. Su Sky, alle 17 su Sky Sport 253, torna L’Uomo delladi Giorgio ...

OfficialASRoma : ??? Serie A: stabilite le date delle prime 5 giornate del 2020 Tra queste: ?? Roma-Juventus: domenica 12 gennaio, 20… - OfficialSSLazio : ?? Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa alla vigilia di #CagliariLazio domani, do… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno #587 — Serie e sit-com in prima visione negli Stati Uniti da domenica 15 a sabato 21 dicem… -