Roma | deejay francese colpito da un colpo di fucile durante una festa Indagato un noto

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Uno dei “top legal” italiani trasformatosi a 88 anni in un cecchino in grado di ferire alla spalla, a colpi di, un dj troppo rumoroso che in quel momento stava animando unanell’edificio di fronte al suo studio. È quello che raccontano gli sviluppi delle indagini di un fatto di cronaca avvenuto anella notte fra il 17 e il 18 luglio 2018,unaprivata organizzata in uno spazio Coldiretti a via di San Teodoro, a un passo dal Campidoglio e dai Fori Imperiali. Ad aver sparato, secondo il sostituto procuratore di, Antonio Clemente, è stato l’avvocato Giovanni Battista Nunziante, classe 1930, salernitano, fondatore del celebre studio Ughi-Nunziante, con più di 90 avvocati, che ha assistito nei decenni molte fra le principali aziende italiane ed estere e seguito diverse partite economiche determinanti nella storia del Paese, fra cui assistere Saipem ...

