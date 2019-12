Pugni in faccia ai bimbi a caso al supermercato | 51enne ferisce 11enne e piccolo di 5 anni

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Come ricostruito dall’inchiesta della polizia Usa, l’uomo ha colpito i minori asolo perché si trovavano sulla sua strada in quel momento ma non li aveva mai visti prima. La polizia ha affermato che i bambini non hanno provocato in alcun modo l’attacco. Ilcondannato a novedi carcere. Due bambini che si aggirano tra le corsie delspulciando tra i prodotti e un uomo sconosciuto che si avvicina alle loro spalle e gli sferra due violential volto lasciandoli a terra prima dileguarsi a passo svelto. Sono le drammatiche immagini riprese nei video delle telecamere di sorveglianza di undella cittadina statunitense di Lodi, nello stato della California, e che ora ha portato alla condanna dell’autore dell’insensato gesto, undel posto: Jeff Hardcastle. Come ricostruito dall’inchiesta della polizia locale, l’uomo ha colpito i minori a ...

