LIVE Snowboard | PGS Cortina d’Ampezzo 2019 in DIRETTA | tripudio Fischnaller! L’azzurro

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 20:13per l’italiano che continua a farci sognare, secondo successo consecutivo per lui! 20:12 VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Fischnaller è il re di! L’azzurro vince ancora battendo il coreano Lee in finale per 86 centesimi. 20:09 Il russo Sluev è terzo, battuto l’austriaco Mathies. Ora20:05 La vittoria va a Hofmeister, battuta la connazionale tedesca Joerg. Ora il momento più importante per i nostri colori. 20:02 Terzo posto per Riegler grazie ad un regalo di Zang. 19:58 Grandissimo Fischnaller che batte Sluev e si giocherà il primo posto! 19:55 Prima semifinale maschile: il coreano Lee si libera agevolmente dell’austriaco Mathies. 19:52 Immediato errore ...

