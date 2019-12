Il Giornale | De Laurentiis pressa Gattuso | subito due vittorie o non sarà Champions

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) La novità dell’eraappena iniziata è la presenza di Aurelio Dein campo durante gli allenamenti. “per due giorni non ha staccato gli occhi dai calciatori e dal suo nuovo pupillo, speranzoso, anzi convinto che mister Gennaro faccia il miracolo. Gli ha affidato la squadra, in maniera meno diretta rispetto a Carletto, perché adesso o la replica arriva dal campo o sono guai seri.sul prato verde e il boss tra la panchina e gli uffici di Castel Volturno, tramando, sorridendo, ammiccando, mediando”. Il nuovo tecnico lavora solo da tre giorni, ma occorreuna riscossa contro il Parma, oggi al San Paolo. E poi tra una settimana contro il Sassuolo in trasferta. “Sarebbe ingeneroso dare della prima e ultima spiaggia a queste sfide ma il tempo non fa sconti: sei punti fattibili in palio, o si accende questa benedetta scintilla oppure anche ...

