Grease | 41 anni dopo | Travolta e Newton-John tornano a vestire i panni di Danny e Sandy

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sono trascorsi 41dall’ultima volta che hanno indossato questi costumi:e Oliviasono tornati ai pdiZuko eOlsson, protagonisti del film cult.Giubbotto nero per lui, lunga gonna gialla per lei. Il ritorno alle origini che li resero celebri ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo che hanno battuto un like alla foto postata sul suo profilo Instagram dalla. “Siamo così eccitati”, scrive lei nella didascalia. Emozioni condivisa con migliaia di fan, che ora chiedono un ritorno in scena della celebre coppia. Visualizza questo post su InstagramFirst time in costume since we made the movie ! So excited!!Un post condiviso da Olivia(@therealonj) in data: 13 Dic 2019 alle ore 5:11 PST

