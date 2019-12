Emilia | Bonaccini avanti Ma un elettore su due non sa chi votare

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un sondaggio pubblicato oggi dal Corriere della sera dà segnali incoraggianti a Stefano, dem, in corsa per la riconferma a governatore dell’Romagna. L’amministrazione uscente ha ben governato per il 73% degli intervistati contro il 22% che ne dà un giudizio negativo. Le valutazioni favorevoli prevalgono tra tutti gli elettorati, compreso quelli del centrodestra (55% a 42%).Concentrando l’attenzione sui due principali candidatie Borgonzoni emerge una più larga notorietà del governatore uscente. E nel voto emerge la quota di coloro che non intendonoo si dichiarano indecisi: rappresentano quasi unsu due (47,2%).prevale di poco sulla Borgonzoni (44,2% a 42,1%), l’8,4% il candidato del M5S.La Lega si attesta al primo posto con il 25,9%, seguita dal Pd con il 22,9% tallonato ...

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO MASIA, LUCIA BORGONZONI VOLA A UN PASSO DA BONACCINI ++ #BorgonzoniPresidente #26gennaiovotoLega - Daniele_Manca : #Sondaggio Emilia Romagna | Bonaccini avanti d'un soffio su Borgonzoni. (e per la prima volta la coalizione del cen… - fattoquotidiano : Regionali Emilia, il caso della locandina della Lega da cui è stata cancellata la Borgonzoni. Bonaccini: “Sul terri… -