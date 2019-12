Da apprendista a lavoratore fisso: un percorso ancora pieno di ostacoli (Di sabato 14 dicembre 2019) Che cos’è l’apprendistato? In poche parole, si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato (più tutelato e retribuito del tirocinio) destinato alla formazione sul campo di giovani under 30, e alla loro successiva occupazione. Da una parte gli apprendisti imparano (retribuiti) a svolgere una professione. Dall’altra, l’azienda può investire a costi ridotti sulla formazione di un suo futuro potenziale dipendente. Una formula “win-win”, dunque, come si direbbe in gergo? Una strategia grazie alla quale entrambe le parti ci guadagnano? Non proprio: stando ai dati e alle testimonianze di chi ne ha avuto esperienza, sono sempre di più gli apprendistati che non riescono a formare davvero i giovani e ancora troppo pochi i rapporti di lavoro che si trasformano in contratti a tempo indeterminato. Il salto contrattuale L’ultimo rapporto ...

Leggi la notizia su open.online

