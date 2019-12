CorSera | gli allenatori esonerati sono capri espiatori per mascherare gli errori di

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sul Corriere della Sera, Carlos Passerini scrive della nuova tendenza italiana (ma non solo), quella di esonerare gli. In Serie Agià sette gli esoneri di tecnici. Un record europeo, con una media di uno ogni due giornate. Nessun campionato tra i primi cinque del continente ha gli stessi numeri. “In Premier siamo a quota 6 cambi, in Liga spagnola 5 come in Bundesliga, solo 3 in Ligue1 francese. Per fare di peggio occorre risalire al 2010-11, quando dopo 15 giornate i coach licenziati erano 8, uno in più”. Come mai una tale inversione di tendenza? Secondo Ottavio Bianchi dipende dall’incertezza del campionato, in cui non c’è più una sola squadra che corre davanti a tutte ma diverse che rincorrono l’Europa e in cui nessuna squadra si è ancora rassegnata alla B. Ma c’entrano anche i soldi: “Per qualche anno, dopo la crisi, le ...

