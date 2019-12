Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020 | le graduatorie dopo la sprint di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ladeldi sci diha visto andare in archivio latl della tappa di Davos: queste lela secondae le prime tre gare distance della stagione, con il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che allunga in testa alla graduatoria generale ed in quella riservata alle prove veloci.GENERALEDELSCI DI1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 520 2 IVERSEN Emil NOR 419 3 BOLSHUNOV Alexander RUS 339 4 NISKANEN Iivo FIN 290 5 HOLUND Hans Christer NOR 276 19 PELLEGRINO Federico ITA 81 64 GRAZ Davide ITA 9 65 DE FABIANI Francesco ITA 9 75 RASTELLI Maicol ITA 4DISTANCEDELSCI DI1 IVERSEN Emil NOR 198 2 HOLUND Hans Christer NOR 196 3 BOLSHUNOV Alexander RUS 196 4 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 170 5 NISKANEN Iivo FIN 152 26 PELLEGRINO Federico ITA 20 52 DE FABIANI Francesco ...

sportface2016 : #Biathlon, la classifica di Coppa del mondo 2019/2020 maschile aggiornata dopo l'inseguimento di #Hochfilzen - zazoomnews : Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2019-2020: la graduatoria dopo le sprint di Davos. Johaug salda a… - LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo: Coppa del Mondo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -