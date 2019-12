Ciclocross | DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020 | Toon Aerts fa l’impresa nell’Hotondcross

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il campione del Belgioera stato l’ultimo a conquistare una gara con al via l’iridato Mathieu van der Poel, il 1° novembre 2018, prima che il neerlandese iniziasse la sua incredibile striscia di 35 successi consecutivi. Oggi, oltre 13 mesi dopo, il belga, nell’Hotondcross di Ronse, 4a tappa di DVV, ha fatto un’altra impresa mettendo fine alla streak dell’Olandese Volante. Per, che si era imposto anche domenica scorsa a Zonhoven, in Superprestige, è la terza vittoria stagionale. Il campione del Mondo è giunto addirittura terzo, superato nel finale anche da Eli Iserbyt. Sul circuito dedicato al tre volte campione del Mondo Mario De Clerq, reso particolarmente duro dalla pioggia che ha trasformato il terreno in una distesa di fango, il trio composto da(Telenet-Fidea), Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) ed ...

