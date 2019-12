Carcere a Natale | tunisino delinque in ogni modo per farsi arrestare

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Federico Garau Le peripezie compiute dal nordafricano pere trascorrere ilin cella: la clandestinità e la violazione del divieto di reingresso non sono sufficienti, così come il danneggiamento. Decide quindi di caricarsi di cocainea, poi chiede ad una guardia di chiamare i carabinieri È stato "costretto" are più volte fino quasi ad implorare pere poter così trascorrere inil, dato che essere clandestino ed aver violato il divieto di ritorno dopo l'espulsione non era sufficiente a garantirgli di rimanere dietro le sbarre. L'assurda vicenda arriva da Bergamo, ed è stata documentata dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile intervenuti a fermare il responsabile dopo che aveva fatto il pieno carico di cocaina per dimostrare ai rappresentanti delle forze dell'ordine di essere meritevole quantomeno di un ...

