Atterra a Napoli con una valigia sospetta | dentro due tartarughe in via di estinzione

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza die i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio all’aeroporto di Capodichino hanno sequestrato duevive appartenenti alla specie “testudo marginata”. Gli esemplari, rientranti tra le specie di fauna e flora selvatiche minacciate di, erano sprovvisti della prevista documentazione ovvero dei regolari certificati d’importazione Cites, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Washington. In particolare, leviaggiavano al seguito di un passeggero proveniente da Accra (Ghana) via Milano. Sono intervenuti anche gli assistenti sanitari ai quali sono state date in affidamento le testuggini per il completamento delle procedure sanitarie, nonché i Medici Veterinari. Il trasgressore, un cittadino ivoriano di ...

