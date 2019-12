ArcelorMittal | si ferma l'Altoforno 2 dello stabilimento di Taranto

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di sabato 14 dicembre 2019) Oggi, a quattro anni e mezzo dall'incidente sul lavoro che costò la vita all'operaio Alessandro Morricella, sil'siderurgicodi. Dopo aver respinto quattro giorni fa la richiesta di proroga della facoltà d'uso presentata dai commissari dell'Ilva, il giudice ha firmato l'ordine di esecuzione di spegnimento e ha chiesto al custode giudiziario dell'area a caldo di implementare "ogni più utile modalità di custodia tale da assicurare che a partire dal 14 dicembre 2019 l'2 non sia utilizzato". I commissari preparano il ricorso I legali dei commissari straordinari, comunque, starebbero preparando un nuovo ricorso al Tribunale del riesame che dovrebbe essere depositato entro venerdì. Questo ricorso potrebbe essere discusso il 30 dicembre, prima udienza utile (ma non è detto che sia quella fissata per il caso Afo2), o ...

